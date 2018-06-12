Экс-глава Омской области: И почему я не живу в Павлодаре?

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область с 1990 по 2012 годы.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился с бывшим губернатором Омской области Леонидом Полежаевым, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Во время встречи с главой региона Леонид Полежаев отметил, что уже несколько дней находится в Павлодаре и не может налюбоваться городом.

- Я уже не был здесь минимум 15 лет, - сказал бывший губернатор Омской области. – И вчера, и сегодня гулял по городу, который произвел на меня потрясающие впечатления. Город невообразимо зеленый. У меня даже такая мысль возникла: и почему я не живу в Павлодаре? Сейчас поеду и скажу это жене.

Гость вручил Булату Бакауову автобиографическую книгу под названием «Две реки жизни». В ней Леонид Полежаев рассказывает о своем детстве, близких людях, семье и сложившихся традициях – обо всем том, что оказало на него большое влияние. Он уделил внимание поискам себя, а также «взлетам» и «падениям» в своей трудовой деятельности. Особое внимание в книге автор уделил времени, когда работал в Павлодарской области.

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область с 1990 по 2012 годы. При этом его очень многое связывает с Павлодаром и Казахстаном.

С 1965 по 1966 год он был прорабом Павлодарского строительно-монтажного управления треста «Целинкрайводострой», с 1966 по 1972 год — главным инженером Павлодарского областного управления водного хозяйства и заместителем начальника управления сельского хозяйства региона.

С 1972 по 1973 год - управляющий трестом «Иртышканалстрой», с 1973 по 1976 год - управляющий трестом «Павлодарстрой».

С 1976 по 1983 год был начальником строительства канала Иртыш – Караганда.

С 1982 по 1987 год занимал пост первого зампредседателя исполкома Карагандинского областного совета народных депутатов.

Адиль Аскеров

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!