В январе-апреле 2018 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-апреле 2018г. по сравнению с январем-апрелем 2017г. объем промышленного производства увеличился на 2,4% (в январе-апреле 2017г. - на 1,3%). Потребительские цены в странах Содружества в апреле 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 2,2% (в апреле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. - на 2,6%), цены производителей промышленной продукции повысились на 2,1% (в апреле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. - на 2,9%).

январь-апрель 2018г. к январю-апрелю 2017г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Инвестиции в основной капитал (в постоянных ценах)1) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах) Индексы цен производителей промышленной продукции2) Индексы потребительских цен2) Азербайджан 101,2 100,9 84,7 101,8 102,5 110,1 100,2 Армения 109,61) 105,2 123,0 122,3 102,0 96,7 102,1 Беларусь 104,8 108,8 121,8 109,6 109,8 102,0 102,8 Казахстан 104,11) 105,1 139,5 103,9 105,4 102,4 102,2 Кыргызстан 101,3 99,0 104,5 102,3 104,1 102,8 100,6 Молдова 104,53) 106,41) 102,9 112,7 105,01)4) 99,7 100,8 Россия 101,31) 101,8 103,6 102,5 102,2 101,5 101,2 Таджикистан 107,01) 113,4 112,1 98,5 104,5 100,2 99,8 Туркменистан1) 106,2 … 85,3 100,45) 118,26)7) … 105,88) Узбекистан 105,11) 111,6 129,4 104,51) 103,07) 101,48) 105,8 Украина 103,11) 102,6 137,49) 97,9 107,0 105,9 104,4 Всего по СНГ 102,13) 102,4 108,1 103,1 102,8 102,1 102,2 Справочно СНГ: январь-апрель 2017г к январю-апрелю 2016г. 101,210) 101,3 102,010) 103,4 99,7 102,911) 102,611)

1) Январь-март 2018г. к январю-марту 2017г.

2) Апрель 2018г. к декабрю 2017г.

3) 2017г. к 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров, без учета автомобилей и мотоциклов.

5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.

6) В текущих ценах.

7) Включая оборот предприятий питания.

8) Март 2018г. к декабрю 2017г.

9) Включая инвестиции в нематериальные активы.

10) Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г.

11) Апрель 2017г. к декабрю 2016г.

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.