В январе-апреле 2018 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-апреле 2018г. по сравнению с январем-апрелем 2017г. объем промышленного производства увеличился на 2,4% (в январе-апреле 2017г. - на 1,3%). Потребительские цены в странах Содружества в апреле 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 2,2% (в апреле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. - на 2,6%), цены производителей промышленной продукции повысились на 2,1% (в апреле 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. - на 2,9%).
|
январь-апрель 2018г. к январю-апрелю 2017г., в процентах
|
|
Валовой
внутренний
продукт
(в постоянных
ценах)
|
Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)
|
Инвестиции
в основной
капитал
(в постоянных
ценах)1)
|
Перевозки
грузов (без
трубопроводного
транспорта)
|
Оборот
розничной
торговли (в
постоянных
ценах)
|
Индексы цен
производителей
промышленной
продукции2)
|
Индексы
потребительских
цен2)
|
Азербайджан
|
101,2
|
100,9
|
84,7
|
101,8
|
102,5
|
110,1
|
100,2
|
Армения
|
109,61)
|
105,2
|
123,0
|
122,3
|
102,0
|
96,7
|
102,1
|
Беларусь
|
104,8
|
108,8
|
121,8
|
109,6
|
109,8
|
102,0
|
102,8
|
Казахстан
|
104,11)
|
105,1
|
139,5
|
103,9
|
105,4
|
102,4
|
102,2
|
Кыргызстан
|
101,3
|
99,0
|
104,5
|
102,3
|
104,1
|
102,8
|
100,6
|
Молдова
|
104,53)
|
106,41)
|
102,9
|
112,7
|
105,01)4)
|
99,7
|
100,8
|
Россия
|
101,31)
|
101,8
|
103,6
|
102,5
|
102,2
|
101,5
|
101,2
|
Таджикистан
|
107,01)
|
113,4
|
112,1
|
98,5
|
104,5
|
100,2
|
99,8
|
Туркменистан1)
|
106,2
|
…
|
85,3
|
100,45)
|
118,26)7)
|
…
|
105,88)
|
Узбекистан
|
105,11)
|
111,6
|
129,4
|
104,51)
|
103,07)
|
101,48)
|
105,8
|
Украина
|
103,11)
|
102,6
|
137,49)
|
97,9
|
107,0
|
105,9
|
104,4
|
Всего по СНГ
|
102,13)
|
102,4
|
108,1
|
103,1
|
102,8
|
102,1
|
102,2
|
Справочно СНГ:
январь-апрель
2017г к
январю-апрелю
2016г.
|
101,210)
|
101,3
|
102,010)
|
103,4
|
99,7
|
102,911)
|
102,611)
1) Январь-март 2018г. к январю-марту 2017г.
2) Апрель 2018г. к декабрю 2017г.
3) 2017г. к 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров, без учета автомобилей и мотоциклов.
5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6) В текущих ценах.
7) Включая оборот предприятий питания.
8) Март 2018г. к декабрю 2017г.
9) Включая инвестиции в нематериальные активы.
10) Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г.
11) Апрель 2017г. к декабрю 2016г.
Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине - с учетом отдельных положений СНС 2008.
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