Почему отменили несколько авиарейсов Алматы - Астана
Как сообщили в авиакомпании SCAT, произошел сбой в системе вылетов.
Фото : Авиатранспортное обозрение12 июня 2018, 16:40
Несколько рейсов авиакомпании SCAT из Алматы в Астану перенесены в связи с техническим сбоем, сообщает МИА «Казинформ».
«Отменены два рейса Алматы - Астана. Такая задержка началась с прошлой недели в связи с тем, что все самолеты связаны в плотном расписании. И когда в нем происходит небольшой сдвиг, это влечет за собой «веерную» задержку. На этот раз произошел сбой из-за технических нюансов. Полной отмены всех рейсов не наблюдаем», - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании SCAT Виктория Старожилова.
Пассажирам, которые не смогли вылететь в запланированное время будет предложен 100% возврат стоимости билетов.
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