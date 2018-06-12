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Трамп: Санкции против КНДР остаются в силе

Санкции будут сняты, если мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно.

Фото : Korrespondent.net12 июня 2018, 16:55

Соединенные Штаты пока не будут уменьшать численность своих войск, которые расположены в Южной Корее, передает Корреспондент.

Санкции против Северной Кореи пока остаются в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре. Об этом во вторник, 12 июня, на пресс-конференции по итогам саммита заявил президент США Дональд Трамп.

"Пока санкции останутся в силе", - отметил Трамп, не уточнив, при каких условиях ограничения могут быть сняты с Пхеньяна. Позже Трамп добавил, что "санкции будут сняты, если мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно".

Президент США заверил, что лидер КНДР действительно стремится к денуклеаризации, и это отражено в подписанной лидерами декларации.

Трамп также отметил, что Ким Чен Ын рассказал ему, что Северная Корея сейчас уничтожает "крупный полигон для испытания ракетных двигателей", но это не было отражено в декларации, а "договорено уже после подписания".

Кроме того, Трамп сообщил, что пока США не будут уменьшать численность своих войск в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран подписали итоговое соглашение, которое содержит четыре ключевых пункта.


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