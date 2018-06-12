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Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-апреле 2018 года

 

В январе-апреле текущего года цены на экспортируемые товары повысились на 0,6%, импортируемые - на 1,1%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Апрель 2018г. к

Январь-апрель

2018г. к

январю-апрелю

2017г.

марту

2018г.

апрелю

2017г.

декабрю

2017г.

декабрю

2015г.

Экспорт - всего

-0,1

19,3

0,6

33,4

15,0

 Сырье

-0,1

25,4

0,9

39,0

18,6

 Полуфабрикаты

-0,5

8,9

- 0,3

27,1

9,2

 Готовые товары

0,9

5,6

1,1

14,6

3,9

Импорт - всего

-0,4

6,4

1,1

25,6

6,6

 Сырье

1,7

18,2

6,8

32,4

14,1

 Полуфабрикаты

0,1

11,6

0,9

27,7

10,6

 Готовые товары

- 0,7

4,4

0,6

24,5

5,1

 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на медь на 7,9%, руды цветных и черных металлов - на 7,3%, нефтепродукты - на 4,4%, газ природный - на 2,4%, уголь - на 2,1%, нефть - на 1%, снизились - на ферросплавы на 3,7%, алюминий - на 2,7%, прокат черных металлов - на 2,6%, свинец - на 2%, цинк - на 0,4%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 5,3%, их уменьшение - на муку на 6,3%, шерсть - на 2,1%, пшеницу и ячмень - по 0,4%.

Из импортируемой продукции табак подорожал на 14,6%, овощи - на 5%, рыба - на 3,9%. Какао подешевело на 10,7%, сахар - на 4,5%, кофе и маргарин - по 3,5%, мясо птицы - на 2,2%, молочные продукты - на 1,9%. Цены на кожу стали выше на 5,1%, текстильные изделия - на 3,3%, обувь - на 1,6%, пластмассу - на 1,1%, строительные материалы - на 0,9%, на древесину - ниже на 1,3%.

 

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Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

12 июня 2018, 16:38
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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