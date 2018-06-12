Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-апреле 2018 года
В январе-апреле текущего года цены на экспортируемые товары повысились на 0,6%, импортируемые - на 1,1%.
|
Изменение цен внешней торговли
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Апрель 2018г. к
|
Январь-апрель
2018г. к
январю-апрелю
2017г.
|
марту
2018г.
|
апрелю
2017г.
|
декабрю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Экспорт - всего
|
-0,1
|
19,3
|
0,6
|
33,4
|
15,0
|
Сырье
|
-0,1
|
25,4
|
0,9
|
39,0
|
18,6
|
Полуфабрикаты
|
-0,5
|
8,9
|
- 0,3
|
27,1
|
9,2
|
Готовые товары
|
0,9
|
5,6
|
1,1
|
14,6
|
3,9
|
Импорт - всего
|
-0,4
|
6,4
|
1,1
|
25,6
|
6,6
|
Сырье
|
1,7
|
18,2
|
6,8
|
32,4
|
14,1
|
Полуфабрикаты
|
0,1
|
11,6
|
0,9
|
27,7
|
10,6
|
Готовые товары
|
- 0,7
|
4,4
|
0,6
|
24,5
|
5,1
За период с начала года цены экспортных поставок повысились на медь на 7,9%, руды цветных и черных металлов - на 7,3%, нефтепродукты - на 4,4%, газ природный - на 2,4%, уголь - на 2,1%, нефть - на 1%, снизились - на ферросплавы на 3,7%, алюминий - на 2,7%, прокат черных металлов - на 2,6%, свинец - на 2%, цинк - на 0,4%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 5,3%, их уменьшение - на муку на 6,3%, шерсть - на 2,1%, пшеницу и ячмень - по 0,4%.
Из импортируемой продукции табак подорожал на 14,6%, овощи - на 5%, рыба - на 3,9%. Какао подешевело на 10,7%, сахар - на 4,5%, кофе и маргарин - по 3,5%, мясо птицы - на 2,2%, молочные продукты - на 1,9%. Цены на кожу стали выше на 5,1%, текстильные изделия - на 3,3%, обувь - на 1,6%, пластмассу - на 1,1%, строительные материалы - на 0,9%, на древесину - ниже на 1,3%.
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
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