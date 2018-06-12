Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-апреле 2018 года

В январе-апреле текущего года цены на экспортируемые товары повысились на 0,6%, импортируемые - на 1,1%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Апрель 2018г. к Январь-апрель 2018г. к январю-апрелю 2017г. марту 2018г. апрелю 2017г. декабрю 2017г. декабрю 2015г. Экспорт - всего -0,1 19,3 0,6 33,4 15,0 Сырье -0,1 25,4 0,9 39,0 18,6 Полуфабрикаты -0,5 8,9 - 0,3 27,1 9,2 Готовые товары 0,9 5,6 1,1 14,6 3,9 Импорт - всего -0,4 6,4 1,1 25,6 6,6 Сырье 1,7 18,2 6,8 32,4 14,1 Полуфабрикаты 0,1 11,6 0,9 27,7 10,6 Готовые товары - 0,7 4,4 0,6 24,5 5,1

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на медь на 7,9%, руды цветных и черных металлов - на 7,3%, нефтепродукты - на 4,4%, газ природный - на 2,4%, уголь - на 2,1%, нефть - на 1%, снизились - на ферросплавы на 3,7%, алюминий - на 2,7%, прокат черных металлов - на 2,6%, свинец - на 2%, цинк - на 0,4%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 5,3%, их уменьшение - на муку на 6,3%, шерсть - на 2,1%, пшеницу и ячмень - по 0,4%.

Из импортируемой продукции табак подорожал на 14,6%, овощи - на 5%, рыба - на 3,9%. Какао подешевело на 10,7%, сахар - на 4,5%, кофе и маргарин - по 3,5%, мясо птицы - на 2,2%, молочные продукты - на 1,9%. Цены на кожу стали выше на 5,1%, текстильные изделия - на 3,3%, обувь - на 1,6%, пластмассу - на 1,1%, строительные материалы - на 0,9%, на древесину - ниже на 1,3%.

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.