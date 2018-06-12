30 дополнительных машин и 2 подстанции - новшества алматинской скорой помощи

В двух районах города на стадии завершения строительство новых зданий.

Несколько новшеств, призванных улучшить качество обслуживания жителей и гостей Алматы, ожидает ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения города, передает Zakon.kz.

В этом году в Алматы планируется открытие двух новых подстанций скорой помощи.

"Население нашего города растет, увеличивается число новых районов, в связи с чем возникают проблемы с быстрым прибытием наших машин на вызовы. В связи с чем решено было построить две новых подстанции. В районе Алматы-1 новое здание строится на месте старого, и в Наурызбайском районе в мкр.Шугыла на стадии завершения наша новая подстанция. На сегодняшний день у нас действующих 8 подстанций, 177 бригад работает. Это делается для улучшения качества оказания медицинской помощи населению", - сказал главный врач Станции скорой медицинской помощи города Алматы Сабит Пазилов.

В этом году при содействии акимата также планируется закуп 30 новых спецмашин.

"С июля 2017 года существует 450-й Приказ, согласно которому изменился состав бригад. По стандарту врачей должно быть 25%, остальные - фельдшерские бригады. Если раньше в составе бригад были фельдшер и врач, сейчас большая роль передается фельдшерам. Они проходят специальное обучение - это оказание первой медицинской помощи при сердечно-легочной реанимации, при острых состояниях. До конца года по Дорожной карте Министерства здравоохранения мы должны закончить обучение всех фельдшеров и увеличены будут фельдшерские бригады", - отметил Сабит Пазилов относительно кадровой наполненности бригад скорой помощи.

Помимо этого он отметил, что на сегодняшний день бригады скорой помощи оснащены необходимым оборудованием для своевременной диагностики и оказания помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе.

Также в преддверии Дня медицинского работника главный врач Станции скорой медицинской помощи Алматы поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелав успехов на этом нелегком и ответственном поприще.

"Я хотел бы поздравить своих коллег. Это нелегкая профессия, которая требует умения принимать быстрые и правильные решения, оказывать срочную помощь. У нас работают самые преданные и лучшие в своей профессии люди. Доказательством этому является то, что наши сотрудники второй год подряд занимают призовые места в международных соревнованиях по оказанию скорой медицинской неотложной помощи. В мае наши сотрудники выезжали на соревнования в Литву и заняли призовое место", - сказал Пазилов.

Справочно: на сегодняшний день в структуре алматинской "Службы 103" имеется 8 подстанций, 177 бригад и 2100 сотрудников. Вызовы поступают в информационно-оперативный диспетчерский отдел, расположенный на базе Подстанциия № 6, регистрируются диспетчером, и затем информация автоматически по программе передается в зал эвакуации, где вызов определяется на нужную подстанцию.

В сутки на "103" поступает от 2500 до 3000 звонков и столько же выездов осуществляется бригадами в обычный период, не связанный с сезонными заболеваниями (ОРВИ, грипп и т.д.).

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