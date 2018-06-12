Минздрав призвал казахстанцев сообщать о проблемах с получением бесплатных лекарств

В ведомстве описали подробную процедуру куда можно обратиться, если вы не получили должного лечения.

В Министерстве здравоохранения РК попросили казахстанцев сообщать о проблемах с получением гарантированного объема бесплатных лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.

"В целях недопущения срывов лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), просим всех граждан, состоящих на диспансерном учете, не получивших бесплатные лекарства для лечения сахарного диабета, за период май - июнь 2018 года, согласно утвержденного Перечня (приказ №666), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, № поликлиники и города на электронный адрес: kf@mz.gov.kz", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 29 января 2018 года только в Астану отгрузили и распределили по медицинским организациям бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения на общую сумму 135 миллионов 411 тысяч 746 тенге.

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