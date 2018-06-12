В Астане уволили водителя, управлявшего автобусом без руля
В Астана LRT считают, что ситуация, угрожавшая жизни не только самого водителя, но и других участников движения, недопустима.
Фото : кадр видео12 июня 2018, 17:22
Водитель, управлявший автобусом без руля, а также кондуктор уволены в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По технической неисправности водитель автобуса должен был ожидать помощи. Он стоял в неудобном месте, чтобы не мешать общему потоку движения, водитель припарковался в безопасное место, то есть отъехал на несколько метров. В это время кондуктор его снимал. Произошло недоразумение, видео начало «гулять» в соцсетях. В итоге были уволены и кондуктор, и водитель», - сообщила директор департамента по связям с общественностью ТОО «Астана LRT» Науат Азанбаева.
В Астана LRT считают, что ситуация, угрожавшая жизни не только самого водителя, но и других участников движения, недопустима.
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