10 странных вещей в Южной Корее

Южная Корея - удивительная и неизведанная страна.

Сами корейцы — удивительный народ, сумевший сохранить множество уникальных традиций, несмотря на натиск стирающей любые национальные различия глобализации. Многие из этих традиций и особенностей могут показаться приезжающим в страну европейским туристам весьма и весьма специфическими, передает Big Picture.

1. Туалетный юмор в Южной Корее очень популярен.

Шутки, смешные и не очень, на тему туалета в Южной Корее можно встретить на каждом шагу. Сам процесс дефекации считается настолько забавным, что ему посвящен целый парк под открытым небом со всевозможными высокореалистичными скульптурами и инсталляциями. В кондитерских нередко можно видеть печенье и другие сладости, оформленные в виде какашек, да и сувенирные магазины освещают эту тему во всех подробностях. Никого из местных это не возмущает и не шокирует. Никого от подобных шуток не мутит. Всем весело.

2. Дружеские объятия.

Европа уже давно совершенно равнодушно относится к поцелуям, объятиям и другим бурным проявлениям ласки в общественных местах, если этим занимаются представители разных полов. Если то же самое будут проделывать мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, то их будут воспринимать не иначе как гомосексуальную пару. В Южной Корее на этот счет своя логика. Ласки молодых людей противоположного пола в общественных местах считаются верхом неприличия, зато друзья одного пола могут ходить, держась за руки, сидеть друг у друга на коленях, ласково перебирать друг другу волосы — и это не будет считаться проявлением неуважения к обществу либо признаком нетрадиционной сексуальной ориентации.

3. Пластические операции буквально захлестывают Южную Корею.

Сегодня Южная Корея имеет славу одного из лидеров по количеству пластических операций на душу населения. Хороших пластических хирургов здесь так много, что к ним на прием едут даже иностранцы, совмещая увлекательный туризм с изменением своей внешности. К тому же цены в Корее на подобные услуги значительно ниже, чем в Европе и США, поэтому бизнес с каждым годом только набирает обороты.

Одной из самых распространенных операций в Южной Корее является пластика век (блефаропластика). И девушки, и юноши, практически не раздумывая, рискуют своим здоровьем и ложатся под нож хирурга лишь затем, чтобы приобрести «европейский» разрез глаз.

4. Мотели для любовных утех.

Для молодых людей из приличных семей в этой стране считается недопустимым какое-либо проявление нежных чувств в общественных местах. Родительский контроль в семьях тоже необычайно строг. Ничего не поделаешь — это дань многовековым традициям. Но корейцы придумали весьма хитрый способ, позволяющий совместить и внешнее соблюдение пуританских традиций, и современную раскрепощенность (или, как ее называют ретрограды, «распущенность и падение нравов»). Молодые пары направляются целоваться не на лавочки ближайшего парка, как это делают в Европе, а в мини-мотели, которых в Южной Корее понастроено великое множество.

5. Музыка K-Pop

K-Pop — так обычно называют корейскую поп-музыку. Она имеет довольно много специфических черт и пользуется большим успехом не только в самой Южной Корее, но и в других азиатских странах. Исполнители собирают многотысячную аудиторию на концертах, а с фанатами часто случаются настоящие истерики вплоть до обмороков.

Группы, работающие в этом музыкальном жанре, обычно состоят из нескольких юношей и девушек в возрасте от 16 до 24 лет. Музыкальные композиции K-Pop сочетают в себе черты ритм-н-блюза, хип-хопа и электропопа, а тексты часто звучат не на корейском, а на английском. Поклонников у этой музыки так много, что ее уже считают полноценной интернациональной молодежной субкультурой.

6. Аджумма.

Аджумма — так в Южной Корее называют пожилых дам. Одной из специфических черт корейской культуры является чрезвычайно почтительное отношение младших членов общества к старшим. При этом дамы преклонного возраста приобретают удивительно высокий статус и могут делать буквально все, что пожелают. Аджумма этим очень активно пользуются. В переполненном общественном транспорте они, как говорится, «прут напролом» — ведь им все должны уступить дорогу, поэтому зачем же церемониться. Они считают своим долгом делать громогласные замечания по поводу поведения всех, кто относится к более младшей возрастной категории, а если молодые люди имеют нахальство не прислушиваться к их словам, то аджумма даже может в них плюнуть. И никто не смеет ни возражать, ни возмущаться.

7. Злоупотребление алкоголем.

В Южной Корее это зло имеет поистине циклопические масштабы — страна хронически занимает первые места по потреблению горячительных напитков. Вечером после окончания рабочего дня улицы городов буквально забиты еле держащимися на ногах гражданами. Ведут себя пьяные, правда, на редкость мирно и прилично, и потасовки возникают крайне редко. Одни доводят себя до такого состояния, отдыхая после напряженного труда, а для других поздние застолья с неуемными возлияниями, как это ни удивительно, являются своеобразным продолжением рабочего дня. Согласно корейской «корпоративной культуре», если начальник приглашает подчиненных выпить после работы, то отказаться абсолютно невозможно. Вот и приходится новобранцам сначала пить через силу, а потом уже и по неуемному желанию.

8. Одинаковые наряды — корейский молодежный тренд.

Если встреча нескольких модниц в абсолютно одинаковых нарядах в Европе воспринимает как фиаско, то в Южной Корее это популярный тренд. Молодые люди нарочно стараются нарядиться как близняшки. Таким образом они показывают всем остальным, что они хорошие друзья. Владельцы бутиков отлично знают об этом модном увлечении и всячески стараются помочь своим клиентам приобретать совершенно одинаковые комплекты одежды.

9. Невероятная скорость доставки еды из ресторанов.

Доставка разной еды во всех развитых странах работает очень неплохо, но в Южной Корее она доведена до виртуозного уровня. Заказчик едва успевает отложить телефон, как в дверь уже звонит курьер, доставивший угощение. О возврате посуды в ресторан тоже можно совершенно не беспокоиться — ее после окончания трапезы здесь просто выставляют за дверь. Немного позже курьер заедет и заберет грязные тарелки без лишних вопросов.

10. Ультракороткие юбки.

Мини-юбками сегодня, казалось бы, удивить никого нельзя, но жительницам Южной Кореи это все же удается. У многих молодых женщин они настолько короткие, что, когда модницы идут по лестнице, им приходится прикрываться сумочками или газетами, чтобы не слишком уж волновать прохожих. При этом корейская публика относится к таким нарядам совершенно спокойно. Но если девушка вздумает надеть даже весьма умеренное декольте, то неодобрительных взглядов и обидных замечаний ей не избежать. А если ей, будучи в таком наряде, не посчастливится столкнуться с кем-нибудь из аджумма, то ее не только громко обругают последними словами, но еще и плюнут вслед.

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