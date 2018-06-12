Из воспоминаний Назарбаева: Ни у одного из моих родных не было высшего образования

Президент Казахстана рассказал, как проходило его обучение и саморазвитие.

Акорда опубликовала архивное видео с архивной записью интервью Нурсултана Назарбаева. В коротком ролике Президент Казахстана рассказал о том, что все полученные знания ему пришлось добывать собственноручно, передает Zakon.kz.

“У меня, парня, который вышел из глухой деревни, отец мог только читать газеты, писать не мог; мать ни то, ни другое не умела делать. Они не знали грамоты. И ни у одного из моих родных не было высшего образования, который бы мне сказал: "Иди туда, Нурсултан, иди сюда". Никого не было. Все, что во мне есть, я сам нашел, разыскал, развивался”, - сказал глава государства.

Как говорится к аннотации, ролик был взят из архива ТРК, 2016 года.

Ранее пресс-служба президента опубликовала ролик с танцующими Назарбаевым и Сагинтаевым. В клипе запечатлены самые памятные моменты президента за май.

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