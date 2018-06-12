В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены условия по минимальному индивидуальному кредитному рейтингу в иностранной валюте.

В случаях, когда гарантом по обеспечению исполнения обязательств по ликвидации последствий недропользования в Республике Казахстан выступает иностранный банк или организация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг, такие гаранты должны соответствовать одному из следующих условий:

1) наличие минимального индивидуального кредитного рейтинга не ниже уровня «ВВВ» рейтингового агентства Standard & Poors либо рейтингов аналогичного уровня, присвоенных рейтинговыми агентствами Fitch, Capital Intelligence, Dominion Bond Rating Service, JCR или Rating & Investment Information;

2) наличие минимального индивидуального кредитного рейтинга не ниже уровня «Ваа2», присвоенного рейтинговым агентством Moody's Investors Service

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.