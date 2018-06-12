Уровень безработицы в Казахстане в мае составил 4,9%

В Казахстане численность безработных в мае 2018 года, по оценке, составила 437 тыс. человек, что составляет 4,9 процента от численности рабочей силы (в апреле - 4,9 процента), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Официально на конец мая в органах занятости РК в качестве безработных были зарегистрированы 153,4 тыс. человек, или 1,7 процента от численности экономически активного населения страны.

Асхат Ахметбеков