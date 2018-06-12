Поправки по вопросам социального обеспечения рассмотрели в Комитете Сената РК

На расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, законопроект разработан во исполнение поручений Президента Республики Казахстан, озвученных в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», обращении «Пять социальных инициатив», программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также в реализацию Общенациональной концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года.

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере социального обеспечения и предусматривает внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 23 закона.

Так, в закон «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» вносятся поправки, предусматривающие введение с 1 июля 2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Президента по снижению налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников вносятся изменения и дополнения в Налоговый кодекс по корректировке налогооблагаемого дохода на 90% в сторону уменьшения и обложение индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%, для категории работников, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП в месяц.

В целях усиления адресной поддержки специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и законы «Об образовании», «О ветеринарии», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» вносятся поправки, направленные на унификацию нормы об оказании социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств в порядке и размерах, утвержденных местными представительными органами.

В Кодекс «О браке (супружестве) и семье» вводится понятие «многодетная семья», в целях законодательного установления льгот и социальных гарантий для многодетных семей. В Трудовом кодексе конкретизируется продолжительность отпусков по беременности и родам с учетом требований Всемирной организации здравоохранения.

В законе «О специальных социальных услугах» предлагается расширить компетенцию уполномоченного органа, дополнив нормами, предусматривающими разработку и утверждение правил финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, правил формирования единого регистра организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, и реестра специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, методических рекомендаций в области предоставления специальных социальных услуг.

Вносятся поправки, уточняющие порядок приема на обучение в организации дошкольного и среднего образования всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном Конвенцией ООН о правах инвалидов в закон «Об образовании».

В законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусмотрены поправки по введению понятия «Президентский резерв высшего командования Вооруженных Сил» и определения порядка его формирования. Поправки в законы «О внешней разведке» и «О специальных государственных органах Республики Казахстан» предусматривают уточнение периода службы сотрудников Службы внешней разведки, подлежащих зачету в льготном исчислении, а также размеры единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных государственных органов.

В закон «О благотворительности» вносятся поправки в целях законодательного закрепления понятия «малой родины» и определения условий по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в добровольном порядке.

Документ передан на рассмотрение Палаты.