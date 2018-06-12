Казахстанский режиссер Азиз Заиров: Самое главное в жизни - это любовь

Он снимает жизненные фильмы, которые учат добру, любви, помогают рушить стереотипы о людях с ограниченными возможностями, противостоять насилию и равнодушию.

Азиз Заиров - успешный режиссер и активный общественный деятель, победитель проекта «100 новых лиц», который помогает детям с ограниченными возможностями реализовать свои творческие способности и просто поверить в себя, пишет Zakon.kz.

«Мне приходилось скитаться, бродить, видеть самое дно жизни. У меня простые амбиции, если я вижу, что кому-то плохо или нужна помощь, то я помогу. Я не считаю это подвигом, это обязанность каждого. На самом деле, в жизни много героев, они каждый день встречаются нам, ходят тихо, не говорят о себе. Раз получилось так, что я попал в «100 новых лиц», то постараюсь по максимуму использовать это и быть полезным», - рассказывает он.

Азиз Заиров - человек с незаурядной судьбой, которая била его по самым больным местам, но не сломила его внутренний стержень. Он вырос в детском доме, в 12 лет получил инвалидность второй группы, пережил смерть родных, ночевал на улице, голодал, злоупотреблял спиртным, но потом взял себя в руки.

«Я член Медеуского общества инвалидов. Когда впервые увидел людей без рук, ног, слепых и других, которые при этом живут полной жизнью, любят, мечтают, пишут стихи, поют, танцуют, они меня заразили жизнью, - продолжил он. - Мне стало неудобно, что я хожу, вроде здоровый, но делаю меньше них. Их творческий и человеческий потенциал помог мне сориентироваться в жизни».

Он окончил строительное училище, работал на стройке не покладая рук. После понял, что это дело не его жизни. В 30 лет Азиз поступил в КазНАИ им. Жургенова на режиссера документального кино и нашел свое призвание. На счету режиссёра-сценариста пока немного работ, но они со дня появления на экране смогли покорить сердца телезрителей, а также были отмечены и получили призы на престижных фестивалях. Он снимает жизненные фильмы, которые учат добру, любви, помогают рушить стереотипы о людях с ограниченными возможностями, противостоять насилию и равнодушию. В настоящее время Заиров работает над несколькими фильмами и собственной книгой. Также в его планах реализовать проект по адаптации кино под незрячее население.

«Мы познакомились с Мариной Чейшвили. Потеряв сына от рака, она вернулась в онкологический центр в качестве соцработника и начала помогать людям, потом создала фонд "Амирам", который помогает пациентам старше 18 лет. Мы встречались с врачами, онкобольными, родителями детей, которые борются с этой болезнью. Планируем снять кино о жизни, о том, какая она бывает у людей, больных раком, и их родных».

Пройдя через тяготы и превратности судьбы, наш герой сумел сохранить в себе человечность, найти силы начать новую жизнь и дарить людям веру в себя. По словам режиссера, он никогда не позиционировал себя человеком, который хочет кого-то чему-то научить, он просто делится своим жизненным опытом, а слушатель сам делает выводы.

«На протяжении всей своей жизни я убедился, что самое главное в жизни - это любовь. Молодежь сейчас не верит в нее, это печально. Любовь должна быть в сердце, в словах, в поступках. Есть свет и тьма, и если тебе дают негатив, нужно в ответ давать еще больше света, чтобы заглушить тьму. Я считаю, что, если жить светом и любовью, то мир станет намного лучше», - сказал Заиров.

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