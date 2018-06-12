Мусоровоз с прицепом угнали в Караганде
Автомобилем злоумышленники завладели в степном массиве.
Фото : liter.kz12 июня 2018, 18:47
В Караганде неизвестные угнали грузовик по вывозу крупногабаритного мусора, принадлежащий предприятию "Горкомтранс", передаёт Liter.kz.
"Угнано транспортное средство марки "КамАЗ 65115-026", 2014 года выпуска, госномер 591 АО/09. К нему закреплён самосвальный прицеп марки "НефАЗ" госномер 17СКА/09 2015 года выпуска. Машины принадлежат ТОО "ГорКомТранс города Караганды", - рассказали на предприятии.
Автомобилем злоумышленники завладели в степном массиве, расположенном между селом Уштобе и поселком Курылыс Буxаржырауского района.
В компании недоумевают, кому может понадобиться машина по вывозу мусора. При этом осознают, что изменить целевое назначение спецтехники несложно, поскольку грузовик не имеет каких-либо особых характеристик.
"На нём мы вывозили очень крупный мусор, от которого избавляются горожане – старые холодильники, оргтехника, мебель. По закону мы не обязаны этого делать, поскольку люди должны сами нанимать транспорт и вывозить хлам на свалку. Но люди нарушают эти правила", - отметили в "Горкомтранс".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923069-5095e1356c20024c44f3deda1fa33f2e
Сейчас читают
Читайте также