Президент освободил от должности члена Счетного комитета
Иманжусуп Акпомбаев переходит на другую работу.
Указом Главы государства Акпомбаев Иманжусуп Латкенович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Акпомбаев родился 1 июня 1963 года в селе Урлютюб Павлодарской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Павлодарский учетно-экономический техникум (1981), Ярославское высшее военное финансовое училище имени А.В. Хрулева (1987), Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2001), бухгалтер, экономист-финансист, экономист.
Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономическая эффективность финансирования военной сферы в Республики Казахстан: теория, практика и приоритеты развития» (2007).
Трудовой стаж: бухгалтер совхоза (1981-1987); старший кассир учреждения Госбанка танковой армии, старший, главный бухгалтер учреждения Госбанка мотострелковой дивизии ГСВГ-ЗГВ (1987-1992); заместитель главного бухгалтера - начальник операционной группы полевого учреждения Центробанка Российской Федерации (1992-1993); помощник начальника отделения Ильичевского РВК (1993); начальник отделения финансового и пенсионного обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата (1993-1998); заместитель начальника, начальник управления организационно-планового, денежного довольствия, бухучета и отчетности, заместитель начальника департамента экономики и финансов Минобороны Республики Казахстан (1998-2000); начальник департамента экономики и финансов (2000-2009); начальник департамента финансового обеспечения Минобороны Республики Казахстан (2009-2013); заместитель Министра обороны Республики Казахстан (01.2013-04.2014).
Полковник, 11 медалей, орден «Айбын» 2-й степени (2007).
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