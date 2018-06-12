Житель Актобе украл в магазине кучу красных лифчиков

Хозяин магазина опубликовал видео в соцсетях.

Житель Актобе украл целый ворох женских бюстгальтеров и, сам того не желая, стал героем видео. Хозяин обворованного бутика решил не обращаться в полицию, а просто выложил разоблачающие кадры в соцсеть. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Таким образом, видимо, владелец магазина просто хотел выставить любителя интимного товара на посмешище. И не прогадал. Видео, где с виду приличный мужчина крадет красные бюстгальтеры, вмиг набрало множество просмотров.

Не скупятся пользователи и на комментарии. Кто-то подшучивает, что воришка решил сделать запоздалый подарок жене на 8 Марта. А кто-то посетовал на продавца, мол, нечего оставлять без присмотра товар. Нашлись даже те, кто распознал на видео своих знакомых. В полиции же говорят: нет заявления – нет и наказания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!