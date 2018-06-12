Озвучен ущерб от пожара в резервате «Семей орманы»
Установлено, что был совершен поджог, следствие продолжается.
Фото : inform.kz12 июня 2018, 19:59
Ущерб от пожара в природном резервате «Семей орманы» составил 78 миллионов тенге. Такое заключение представила специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, 21 мая в 14:00 на территории природного резервата «Семей орманы» возник пожар. Горело 260 гектаров леса, в том числе 218 гектаров хвойного леса. На тушение пожара было привлечено 350 человек и 40 единиц спецтехники.
В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.
Установлено, что был совершен поджог, следствие продолжается.
«Специально созданная комиссия завершила свою работу, определила размер ущерба. Специалисты занимаются вырубкой сгоревших деревьев и очисткой территории. Здесь будут вновь посажены деревья. Стало известно, что был совершен умышленный поджог. Этим занимаются специалисты городского управления внутренних дел», - сказал директор отделения государственного лесного природного резервата «Семей орманы» Ринат Бастамиев.
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