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Озвучен ущерб от пожара в резервате «Семей орманы»

Установлено, что был совершен поджог, следствие продолжается.

Фото : inform.kz12 июня 2018, 19:59

Ущерб от пожара в природном резервате «Семей орманы» составил 78 миллионов тенге. Такое заключение представила специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 21 мая в 14:00 на территории природного резервата «Семей орманы» возник пожар. Горело 260 гектаров леса, в том числе 218 гектаров хвойного леса. На тушение пожара было привлечено 350 человек и 40 единиц спецтехники.

В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Установлено, что был совершен поджог, следствие продолжается.

«Специально созданная комиссия завершила свою работу, определила размер ущерба. Специалисты занимаются вырубкой сгоревших деревьев и очисткой территории. Здесь будут вновь посажены деревья. Стало известно, что был совершен умышленный поджог. Этим занимаются специалисты городского управления внутренних дел», - сказал директор отделения государственного лесного природного резервата «Семей орманы» Ринат Бастамиев.


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