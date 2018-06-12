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Глава АДГСПК Шпекбаев стал героем анекдотов

После ряда громких задержаний о работе главы антикоррупционного ведомства начали слагать анекдоты.

Фото : из открытых источников12 июня 2018, 20:05

Общественность продолжает обсуждать активную деятельность антикоррупционного ведомства под руководством Алика Шпекбаева, передаёт корреспондент BNews.kz.

О работе главы АДГСПК пользователи социальных сетей даже придумывают анекдоты после ряда задержаний нескольких чиновников.

В частности, таким анекдотом делятся казахстанцы в мессенджерах:

"Попали агашка с женой на необитаемый остров после крушения самолёта.

- Қатын (жена), ты успела завещание переписать?— обращается он к жене.

- Да.

- А наши две квартиры в Астане на дочку оформила?

- Конечно.

- А сыну купили дом в Алматы?

- Купили, купили!

- А деньги на счёта в австрийский банк перегнала?

- Да все сделала я, все! Отстань!

- А те деньги, которые Баке завез от тендера?

- Блин, я забыла про них, они здесь в чемодане лежат.

- Уфф, слава Всевышнему! Нас теперь точно Шпекбаев найдёт и вывезет отсюда!".

Ранее пользователи также обсуждали предложение председателя АДГСПК Алика Шпекбаева давать вознаграждение в размере 240 тысяч тенге за информацию о взяточниках.

"Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, то есть вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в агентство. Номер нашего call-центра - 1424. Работает круглосуточно. Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com. Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге", - написал на своей странице в Facebook Алик Шпекбаев.


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