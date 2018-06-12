Глава АДГСПК Шпекбаев стал героем анекдотов

Общественность продолжает обсуждать активную деятельность антикоррупционного ведомства под руководством Алика Шпекбаева, передаёт корреспондент BNews.kz.

О работе главы АДГСПК пользователи социальных сетей даже придумывают анекдоты после ряда задержаний нескольких чиновников.

В частности, таким анекдотом делятся казахстанцы в мессенджерах:

- Қатын (жена), ты успела завещание переписать?— обращается он к жене.

- Да.

- А наши две квартиры в Астане на дочку оформила?

- Конечно.

- А сыну купили дом в Алматы?

- Купили, купили!

- А деньги на счёта в австрийский банк перегнала?

- Да все сделала я, все! Отстань!

- А те деньги, которые Баке завез от тендера?

- Блин, я забыла про них, они здесь в чемодане лежат.

- Уфф, слава Всевышнему! Нас теперь точно Шпекбаев найдёт и вывезет отсюда!".