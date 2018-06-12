Глава АДГСПК Шпекбаев стал героем анекдотов
После ряда громких задержаний о работе главы антикоррупционного ведомства начали слагать анекдоты.
Общественность продолжает обсуждать активную деятельность антикоррупционного ведомства под руководством Алика Шпекбаева, передаёт корреспондент BNews.kz.
О работе главы АДГСПК пользователи социальных сетей даже придумывают анекдоты после ряда задержаний нескольких чиновников.
В частности, таким анекдотом делятся казахстанцы в мессенджерах:
"Попали агашка с женой на необитаемый остров после крушения самолёта.
- Қатын (жена), ты успела завещание переписать?— обращается он к жене.
- Да.
- А наши две квартиры в Астане на дочку оформила?
- Конечно.
- А сыну купили дом в Алматы?
- Купили, купили!
- А деньги на счёта в австрийский банк перегнала?
- Да все сделала я, все! Отстань!
- А те деньги, которые Баке завез от тендера?
- Блин, я забыла про них, они здесь в чемодане лежат.
- Уфф, слава Всевышнему! Нас теперь точно Шпекбаев найдёт и вывезет отсюда!".
Ранее пользователи также обсуждали предложение председателя АДГСПК Алика Шпекбаева давать вознаграждение в размере 240 тысяч тенге за информацию о взяточниках.
"Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, то есть вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в агентство. Номер нашего call-центра - 1424. Работает круглосуточно. Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com. Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге", - написал на своей странице в Facebook Алик Шпекбаев.
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