Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В жутком ДТП в ЮКО погибли двое, еще трое в тяжелом состоянии

Автомобиль прошило стальное дорожное ограждение.

Фото : tvk-uko.kz12 июня 2018, 20:10

Недалеко от Шымкента произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание TVK.

Вечером 11 июня на трассе западный Китай— западная Европа в 15 километрах от областного центра водитель автомобиля ВАЗ 2114, ехавшего из Туркестана в Шымкент, не справился с управлением и на большой скорости протаранил дорожное ограждение, разделяющее автополосы.

«ВАЗ» налетел на ограждение, и стальной барьер прошил российский автомобиль насквозь, разрушив моторный отсек и вырвав крышку багажника.

В салоне машины находились пять человек. Водитель и передний пассажир от сильнейшего удара о стальной барьер погибли на месте происшествия. Трое пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Причины аварии и виновника ДТП устанавливают дознаватели дорожной полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты