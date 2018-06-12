В жутком ДТП в ЮКО погибли двое, еще трое в тяжелом состоянии

Автомобиль прошило стальное дорожное ограждение.

Недалеко от Шымкента произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание TVK.

Вечером 11 июня на трассе западный Китай— западная Европа в 15 километрах от областного центра водитель автомобиля ВАЗ 2114, ехавшего из Туркестана в Шымкент, не справился с управлением и на большой скорости протаранил дорожное ограждение, разделяющее автополосы.

«ВАЗ» налетел на ограждение, и стальной барьер прошил российский автомобиль насквозь, разрушив моторный отсек и вырвав крышку багажника.

В салоне машины находились пять человек. Водитель и передний пассажир от сильнейшего удара о стальной барьер погибли на месте происшествия. Трое пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Причины аварии и виновника ДТП устанавливают дознаватели дорожной полиции.

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