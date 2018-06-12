«Ты всегда должна стоя меня приветствовать»: костанайского чиновника могут уволить за грубость

Руководитель районного уровня оскорбил женщину в общественном месте, а позже сделал это посредством SMS-сообщений.

Поведение руководителя управления госдоходов Тарановского района Костанайской области Кенжетая Муканова разбирали на заседании Совета по этике в департаменте Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК), передаёт корреспондент Bnews.kz.

Выяснилось, что Муканов повздорил с женой своего друга – Гульнарой Сыздыковой - 29 апреля этого года в одном из костанайских кафе. Он прилюдно оскорбил женщину и провоцировал ее на конфликт

"Муканов со своим другом Нуржановым приехал в кафе, где сидели супруги Сыздыковы и их семейные друзья Жумагуловы, Увидев гостей, Сыздыков и Жумагулов встали их поприветствовать. В это время Гульнара Сыздыкова сидела за столом, держа на руках своего малолетнего ребенка. Поздоровавшись с мужчинами, Муканов в адрес нее сказал: "Почему не встаешь и не здороваешься со мной? Когда ты видишь меня, ты всегда должна стоя меня приветствовать". На это Сыздыкова не обратила внимание, так как ей давно знакома манера речи Муканова", - сообщил главный специалист областного департамента АДГСПК Аян Нургазин.

Но этого налоговику-задире оказалось мало. Спустя время, сидя за столом, Муканову поступил телефонный звонок, в ходе которого он сказал своему собеседнику: "Вот сейчас сижу за столом, общаюсь с Гулей, она строит из себя такую-то". После провокаций Муканова, Гульнара Сыздыкова просила оставить ее в покое и спокойно сидеть за столом, на что налоговик трижды сказал в адрес заявительницы нецензурные слова. Затем встал и покинул кафе вместе с Нуржановым.

"Муканов полностью отрицает факт употребления нецензурных слов в отношении Сыздыковой, а также грубого неэтичного поведения со своей стороны. Отрицает конфликт и Нуржанов, который был в кафе вместе с Мукановым. Необходимо отметить, что Нуржанов женат на его родной сестре. ", - сообщили на заседании Совета по этике.

Грубую и нецензурную речь Муканова подтвердил друг семьи Сыздыковых Жумагулов. Какие именно это были слова, мужчина припомнить не смог.

Судя по всему, конфликт в кафе стал последней каплей в чаше терпения Гульнары Сыздыковой. Как выяснилось в ходе служебного расследования, оскорбления от тарановского налоговика женщина выслушивала и раньше.

"8 апреля Муканов на сотовый номер Сыздыковой отправлял SMS-сообщения, противоречащие общепринятым морально-этическим нормам. Данные обстоятельства подтверждаются скриншотом переписки, авторизацией звонков и сообщений", - рассказал Аян Нургазин.

Именно эту переписку женщина после конфликта в кафе и отправила в департамент АДГСПК. Брань и манера общения Кенжетая Муканова возмутили членов Совета по этике, которые подчеркнули, что подобное обращение с женщиной не красит не только госслужащего, но и любого мужчину№

Сам чиновник-матерщинник на разбор полётов не явился и о причинах своего отсутствия не сообщил. Стоить добавить, что у Муканова уже есть не снятое дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

"Этот случай совершенно дискредитирует госслужбу и вообще не красит Муканова как человека. Учитывая все вышеизложенные факты, Совет по этике рекомендует уволить Кенжетая Муканова с должности руководителя управления госдоходов Тарановского района", - заключил руководитель областного департамента АДГСПК Салауат Муксимов.

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