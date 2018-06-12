Опасная инфекция в киоске с мороженым вновь обнаружена в Шымкенте

Любители лакомства сразу же потребовали закрыть киоск до выяснения всех обстоятельств, однако бизнесмен закрывать лавку не торопится.

Опасная кишечная палочка и стафилококк были обнаружены в мороженом, взятом на анализ в киоске ТОО "Болашак" представителями департамента охраны общественного здоровья по Каратаускому району Шымкента, передаёт корреспондент BNews.kz.

Всего на пробу в Национальный экспертный центр министерства здравоохранения Республики Казахстан были переданы два вида мягкого мороженого: ванильное и шоколадное.

В итоге было установлено, что в данных пробах мороженого имеется инфекция. Любители лакомства, привыкшие наслаждаться сладким вкусом мороженого, сразу же потребовали закрыть киоск до выяснения всех обстоятельств. Однако владелец киоска, где было взято на пробу мороженое, отказался верить в происходящее. Более того, хозяева намерены с жалобой обратиться в соответствующие инстанции на проверяющий государственный орган.

"Мы на протяжении пяти лет работаем с брендом "Оңтүстік балмұздақ". Мы обеспечиваем работой сразу 10 человек. Мы зарегистрировали свой бизнес в государственном органе. Оплату всех пошлин проводим своевременно, без задержек. Напротив, мы постоянно подвергаемся регулярным проверкам со стороны представителей СЭС Каратауского района города Шымкента. Нам просто не дают спокойно работать", - сетует владелец киоска.

Напомним, в конце марта этого года в областную инфекционную больницу ЮКО обратились 61 взрослых и детей с подозрением на отравление мороженым. Как стало известно, все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в торговой точке, расположенной в городе по проспекту Республики, принадлежащей частному предпринимателю Ишмуратовой М. Позже выяснилось, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллёза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. А носителями инфекции оказались сами продавцы.

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