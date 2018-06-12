Как распознать суицидальные настроения своего ребенка

В Казахстане вновь активизировались сообщества, пропагандирующие самоубийства среди детей.

Опасные сообщества, пропагандирующие самоубийства среди детей, снова активизировались. Четырёхлетним малышам советуют выпрыгнуть в окно, а для детей постарше, запускают новые игры, в конце которых нужно себя убить, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Четырёхлетним детям этот ритуал преподносится как «переход в мир популярной компьютерной игры». Дикая инструкция сейчас гуляет по интернету, и одному богу известно, сколько детей уже поверило в эту небылицу. О необычных правилах перехода в фантастический мир или новых играх, создатели которых заставляют угрозами ребёнка убить себя, дети с родителями говорить боятся.

На телефон доверия можно позвонить бесплатно, анонимно, днём и ночью: набрать три единички и хотя бы просто посоветоваться. Самому маленькому дозвонившемуся было всего три года.

Ежедневно по номеру 111 поступает около 7 тысяч звонков. Каждый сотый звонок касается детской проблемы. Операторы call-центра, они же и психологи, могут не только выслушать и помочь ребёнку с советом, но и зачастую спасти его жизнь.

С начала этого года Министерство информации и коммуникаций удалило с интернет-ресурсов почти 200 материалов с пропагандой суицида, в прошлом году - 1430. Тогда всплеск активности групп смерти в Казахстане был в феврале и марте. Сейчас игры, приводящие к суициду, вроде «синего кита» и «тихого дома», снова активизировались

Ыскак Кулатай, руководитель национального телефона доверия для детей и молодежи Казахстана:

- К нам позвонила ученица пятого и сказала, что её подруга вошла в эту игру и теперь боится, так как ей угрожают что убьют их родителей. Это пустая игра. За ней сидит больной человек и манипулирует их действиями. Ничего не случится ни с мамой, ни с папой!

В прошлом году психологам колл-центра удалось предотвратить 114 суицидов. 79 из позвонивших детей хотели умереть именно из-за того, что не знали, как выйти из групп смерти. Психологи считают, что родители могли заранее определить такое состояние ребёнка, если были бы внимательны.

Акгуль Молдабекова, психолог:

- Ребёнок начинает вдруг с ничего отдавать свои дорогие вещи, которые плакал полгода, получил, и решил подарить.

По количеству детских суицидов Казахстан до сих пор в первой десятке лидеров. Психологи, несмотря на интернет-провокации, уверены, что корень такого настроения лежит в отношениях с родителями. Девять из десяти подростков решают умереть, просто чтобы их проблемы были услышаны. А по статистике, 75% родителей за годы обучения ребёнка в школе, ни разу не посещают учебное заведение. Поэтому внимание может стать лучшим спасением.

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