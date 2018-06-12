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На севере Парижа мужчина захватил заложников

На место прибыли сотрудники спецназа, идет спецоперация.

Фото : © AFP 2018 / Boris Horvat12 июня 2018, 22:13

В 10-м округе Парижа мужчина захватил двух заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На место прибыли сотрудники спецназа, идет спецоперация. Пока неизвестно, что побудило злоумышленника к такому поступку.

По информации радиостанции France Bleu, среди заложников — беременная женщина. Сообщается также, что преступник требует связать его с посольством Ирана.


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