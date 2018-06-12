Чистить улицы от бездомных ко Дню города в столице не будут

Опыт прошлых лет оказался негативным.

Ежегодный насильный переезд к празднику отменяется. Столичных бездомных в этот раз решили не вывозить за пределы города. Опыт прошлых лет оказался негативным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Татьяна Ким уверена, что для нее и таких же, как она, бездомных праздник может обернуться выселением из города. Женщина - бывшая воспитанница детского дома, девять лет назад осталась без жилья. Жизнь, она говорит, и так сложная, а тут еще со дня на день могут приехать автобусы и вывезти всех бомжей в степь.

Татьяна Ким:

- Это каждый год же так. Я в прошлом году и в Шымкенте была, и из Петропавловска пешком шли, из Караганды, из Атбасара. Алгабас поселок, туда нас вывезли, 76 человек, инвалиды были. Всех выкинули, оттуда пешком шли. На электричке: «Пожалуйста, заберите до Астаны!».

Но, как выяснилось, эти страхи напрасны. Столичных бездомных в дни празднования 20-летия Астаны распределят в Центры социальной адаптации. Так что прошлогодняя история, когда около 200 человек без определенного места жительства оказались за чертой города, не повторится.

Игорь Лепеха, председатель комитета административной полиции МВД РК:

- У нас есть приемник-распределитель. Если лицо без определенного места жительства не имеет документов и подлежит помещению с целью установления личности, то он, естественно, будет помещен. Каких-то там вывозов на самолетах, на поездах, как я помню, во время ЭКСПО обсуждали, такого ничего не будет.

Ситуация с людьми, оставшимися за бортом, требует особого внимания общества, считают специалисты. Социолог Айдар Хамит уверен, что жесткие меры по их изоляции только усугубляют положение дел.

Айдар Хамит, социолог:

- Если рассуждать с точки зрения социального неравенства, то это будет только усиливать то социальное неравенство, которое у нас существует. Есть какие-то общие проблемы, где нужно координировать, сообща разрабатывать мероприятия, проводить работы. По тем же неблагополучным семьям, по тем же социально уязвимым категориям населения, которые нуждаются в государственной помощи.

Большинство горожан также считает, что таким людям надо помогать и дать возможность вернуться к нормальной жизни.

Пока же Татьяна Ким и другие городские бОмжи пусть временно, но обретут крышу надо головой. И это тоже праздник... для них!

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