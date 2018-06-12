В Алматы Delica протаранила легковушку, пострадали двое

Удар пришелся на место со стороны пассажира, девушку увезли в больницу.

Вечером 12 июня в Алматы столкнулись два автомобиля, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Mitsubishi Delica двигался по улице Богдана Хмельницкого в восточном направлении. На пересечении с улицей Гёте на поворот налево стоял автобус, чтобы повернуть по Гёте вниз. Он находился на левой полосе. На правой полосе двигался Mitsubishi Delica.

В это время автомашина Volkswagen Golf выехала на поворот прямо перед Delica. Водитель немецкой иномарки двигался в западном направлении и пытался повернуть налево на Гёте. Из-за автобуса, который перекрывал обзор, он не увидел другие автомобили и выехал навстречу Delica.

Mitsubishi протаранила леговушку в бок. Удар пришелся на правую сторону, и больше всего досталось девушке, которая находилась на переднем пассажирском сиденье.

В результате пострадали водитель Volkswagen и девушка-пассажир, обоих госпитализировали в больницу прибывшие на место происшествия медики.

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