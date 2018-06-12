В мусоре нашли похищенные драгоценности на 15 тысяч долларов

Подозреваемого, ранее судимого за кражи, выдала особенность походки, которую по записи с видеокамер опознали полицейские.

В Талдыкоргане полиция задержала местного жителя, обокравшего ювелирный отдел в одном из торговых домов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

Оперативникам криминальной полиции потребовалось менее суток на задержание подозреваемого, оказавшего причастным в краже ювелирных изделий на сумму 5 миллионов тенге (15 тысяч долларов). Подозреваемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, выдала особенность походки.

"Кража совершена днем, и мужчина не только смог завладеть ювелирными изделиями, но и незаметно их вынести. По записям с камер видеонаблюдения подозреваемого установил оперуполномоченный городского уголовного розыска, который по особым приметам признал в нем ранее судимого. Как выяснилось, похищенное имущество мужчина закопал среди мусора на своем дачном участке. Сейчас часть украшений уже изъята и приобщена к материалам в качестве вещественных доказательств", — сообщили в областной полиции

Досудебное расследование по факту крупной кражи продолжается в производстве сотрудников УВД Талдыкоргана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!