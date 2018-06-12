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Карагандинец обокрал прихожан мечети во время намаза

Подозреваемый, зная все движения намаза, подобрал удачный момент, взял свою сумку, чужой рюкзак и быстро вышел.

Фото : Скриншот с видео12 июня 2018, 23:23

В Караганде ищут неизвестного, который вынес из мечети чужие вещи прямо во время намаза. Сама кража попала в объектив камеры наблюдения, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Никто не мог даже подумать, что мужчина средних лет решится на воровство в таком месте и тем более во время священного месяца. Но как видно, подозреваемый, зная все движения намаза, подобрал удачный момент, взял свою сумку, чужой рюкзак и быстро вышел. 23-летний студент из Шымкента признается, что никогда не переживал за вещи. Специального места в мечети нет, и все оставляют одежду где придется.

Пострадавший написал заявление в полицию, но пока безрезультатно.

Еламан Бейсе:

- Денег было немного. Телефон дорогой был, жалко, документы по учебе и удостоверение личности. Завтра мне ехать, а как я на поезде поеду без документов? В полиции говорят: ищем... Пять дней уже прошло. В мечети рассказали, что этот мужчина на учете состоял в тубдиспансере, что часто приходил туда. Уже и видео есть, а вора не могут найти.


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