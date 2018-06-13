16-летнюю школьницу нашли после недели поисков в Алматы
Как рассказала подросток, она сама ушла из дома и находилась у друзей.
Фото : из открытых источников13 июня 2018, 00:36
Пропавшая неделю назад 16-летняя школьница найдена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«После проверки друзей Екатерины Клименко сотрудники УВД Бостандыкского района нашли девушки живой и невредимой. Сейчас девушка с родителями. Как рассказала подросток, она сама ушла из дома и находилась у друзей», - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, 11 июня родители Екатерины Клименко обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Девушка 6 июня ушла из дома и больше не выходила на связь. Сотовый телефон подросток отключила.
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