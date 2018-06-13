Совет по этике рассмотрит дела сразу трех глав управлений Экибастуза

При этом на рассмотрении в общей сложности будет пять дел в отношении чиновников.

Сразу пять дисциплинарных дел в отношении должностных лиц чиновников рассмотрит совет по этике департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2016 по 2017 годы на основании положительного решения земельной комиссии Экибастуза постановлением акима города предоставлялись земельные участки, не связанные со строительством, а также земельные участки для строительства в черте населённого пункта без предусмотренной законодательством процедуры проведения торгов, - сообщили сегодня журналистам в пресс-службе департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области. - Кроме того, осуществлялись необоснованные перезаключения договоров об аренде земельных участков».

На очередном заседании совета по этике ведомство запланировало рассмотреть дисциплинарные дела в отношении сразу нескольких руководителей. В их числе - глава управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Ержан Иманзаипов, отдела архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуз Куаныш Кабдуалиев, а также отдела регистрации актов гражданского состояния (бывший ЗАГС - прим.) акимата города Экибастуз Майя Ермековна Сатвалдинова и другие.

В другом эпизоде речь идёт о руководителе управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Кайрате Нурмагамбетове.

«Нурмагамбетов К.К., будучи начальником отдела занятости и социальных программ города Павлодар, назначил на должность директора Центра занятости населения города Павлодара своего племянника Армана Смаилова, у которого отсутствует высшее образование, - отметили в департаменте госслужбы. - При этом согласно типовым квалификационным характеристикам должностей руководителей, специалистов и других служащих системы социальной защиты или занятости населения, директор Центра занятости должен обладать высшим образованием».

Всего на заседании совета должны быть рассмотрены пять случаев. Встреча запланирована на 15 июня.

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