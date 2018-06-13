«Реал» объявил имя нового главного тренера

В настоящий момент Лопетеги возглавляет национальную сборную Испании, с которой примет участие в мундиале в России.

Испанский специалист Хулен Лопетеги станет главным тренером мадридского «Реала» после окончания чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте «королевского» клуба.

В настоящий момент Лопетеги возглавляет национальную сборную Испании, с которой примет участие в мундиале в России. Он работает в команде с 2016 года.

В «Реале» тренер сменит француза Зинедина Зидана, который 31 мая объявил об уходе из клуба. На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». По информации испанского издания AS, Зидан покинул клуб из-за проблем с продлением контрактов Криштиану Роналду и Гарета Бейла. Также сообщалось, что француз имел разногласия с президентом Флорентино Пересом во вопросу трансферной политики.

Лопетеги работал с молодежными сборными Испании разных возрастов, с которыми становился чемпионом Европы. До прихода в национальную команду он два года проработал с португальским «Порту».