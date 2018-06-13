Департамент государственных доходов по Актюбинской области сообщает, что ошибочно уплаченной суммой налога, платежа в бюджет, пени является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

1) в платежном документе:

неверно указан идентификационный номер налогоплательщика:

вместо идентификационного номера налогового органа, по месту нахождения которого подлежит уплате сумма налога и платежа в бюджет, пени, указан идентификационный номер другого налогового органа;

текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;

2) ошибочное исполнение банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика;

3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик - отправитель денег не состоит на регистрационном учете;

4) налогоплательщик - отправитель денег не является плательщиком по данному виду налога или платежа в бюджет, пени.

Зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производятся по:

1) налоговому заявлению налогоплательщика;

2) заявлению банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее в целях настоящей статьи - заявление банка второго уровня);

3) составленному налоговым органом протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени в случае выявления факта ошибки.

Зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производятся в течение десяти рабочих дней со дня:

представления налогового заявления налогоплательщика, заявления банка второго уровня;

поступления ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени.

Налоговое заявление налогоплательщика, заявление банка второго уровня представляются в налоговый орган, в котором ведется учет ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени.

В случае подтверждения налоговым органом наличия одной из указанных в пункте 1 статьи 103 Налогового кодекса РК ошибки такой налоговый орган:

1) проводит зачет ошибочно уплаченной суммы на надлежащий код бюджетной классификации и (или) в надлежащий налоговый орган;

2) производит возврат на банковский счет налогоплательщика.

В случаях ошибочного исполнения банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика, приведшего к повторному перечислению суммы налога, платежа в бюджет, пени по одному и тому же платежному документу, налоговый орган по заявлению банка второго уровня производит возврат ошибочно уплаченной суммы при подтверждении факта ошибки:

в случае списания денег с банковского счета или осуществления платежа через банкоматы - на банковский счет налогоплательщика;

в случае внесения денег в банк второго уровня наличными или осуществления платежа через электронные терминалы - на банковский счет банка второго уровня.

При неподтверждении налоговыми органами наличия ошибок, направляет налогоплательщику письменное сообщение о неподтверждении ошибки.