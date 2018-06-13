Право на дополнительную сумму НДС, относимого в зачет
Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 411 Налогового кодекса РК с учетом изменений и дополнений от 24 мая 2018 года с 1 января 2018 года налогоплательщики вправе относить в зачет дополнительную сумму налога на добавленную стоимость:
1) производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), включая крестьянские или фермерские хозяйства, - по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), переработке указанной продукции собственного производства;
2) юридические лица - по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства. К переработке сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства относятся следующие виды деятельности, за исключением деятельности в сфере общественного питания:
производство мяса и мясопродуктов;
переработка и консервирование фруктов и овощей;
производство растительных и животных масел и жиров;
переработка молока и производство сыра;
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
производство готовых кормов для животных;
производство хлеба;
производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
производство продуктов крахмалопаточной промышленности;
переработка шкур и шерсти сельскохозяйственных животных;
очистка хлопка от семян;
переработка рыбы живой;
3) сельскохозяйственные кооперативы по оборотам по:
реализации сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства, а также произведенной членами такого кооператива;
реализации продукции, полученной в результате переработки сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства, приобретенной у отечественного производителя такой продукции и (или) произведенной членами такого кооператива;
выполнению работ, оказанию услуг по перечню, определенному уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом, членам такого кооператива в целях осуществления ими оборотов, указанных в настоящем подпункте.
Положения настоящего пункта не распространяются на обороты по реализации подакцизных товаров и продуктов их переработки.
Определение видов деятельности в целях применения настоящего пункта осуществляется в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области технического регулирования.
Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе применять положения настоящей статьи при условии ведения раздельного учета:
оборотов по реализации по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности;
подлежащих получению (полученных) товаров, работ, услуг, которые используются или будут использоваться в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности.
Сумма налога на добавленную стоимость по полученным товарам, работам, услугам, используемым одновременно в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности, распределяется на суммы налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет и не разрешенного к отнесению в зачет, определяемые по следующим формулам:
НДСрз 1 = НДСзач × О обл / О общ;
НДСрз 2 = НДСзач - НДСрз 1,
где:
НДСрз 1 - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи. Данная сумма может иметь отрицательное значение;
НДСзач - сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, с учетом корректировки по товарам, работам, услугам, используемым одновременно в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение;
О обл - сумма облагаемого оборота за налоговый период, по которому осуществляется ведение раздельного учета в соответствии с настоящей статьей;
О общ - общая сумма оборота, определяемая как сумма оборотов по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности;
НДСрз 2 - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, по иной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение.
При наличии необлагаемых оборотов сумма разрешенного к отнесению в зачет налога на добавленную стоимость по иной деятельности определяется с учетом статей 408 и 409 Налогового кодекса.
По иному обороту такой плательщик налога на добавленную стоимость вправе определять сумму налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, пропорциональным методом в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса.
Не вправе применять положения настоящей статьи налогоплательщики, указанные в подпунктах 1) и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, если юридическое лицо является иностранцем, юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.
Расчет дополнительной суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится по следующей формуле:
НДСдз = (НДСобл - НДСрз - НДСпр) × 70%,
где:
НДСдз - дополнительная сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет;
НДСобл - сумма налога на добавленную стоимость, начисленного с облагаемого оборота по реализации по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи;
НДСрз - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, определенная в соответствии со статьями 408, 409 и 410 Налогового кодекса. Такая сумма определяется по подлежащим получению (полученным) товарам, работам, услугам, которые используются или будут использоваться в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи;
НДСпр - сумма превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившегося на начало отчетного налогового периода нарастающим итогом, по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.
Полученное нулевое или отрицательное значение не учитывается при исчислении налога на добавленную стоимость за налоговый период.
К сведению сообщаем, что изменения в пункте 8 статьи 194 Налогового кодекса предоставление налоговой отчетности при ведении раздельного учета: не представляется декларация по налогу на добавленную стоимость в случае представления отдельно декларации по налогу на добавленную стоимость по деятельности, предусмотренной статьей 411 Налогового кодекса или по иной деятельности.
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