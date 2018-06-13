Право на дополнительную сумму НДС, относимого в зачет

Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 411 Налогового кодекса РК с учетом изменений и дополнений от 24 мая 2018 года с 1 января 2018 года налогоплательщики вправе относить в зачет дополнительную сумму налога на добавленную стоимость:

1) производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), включая крестьянские или фермерские хозяйства, - по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), переработке указанной продукции собственного производства;

2) юридические лица - по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства. К переработке сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства относятся следующие виды деятельности, за исключением деятельности в сфере общественного питания:

производство мяса и мясопродуктов;

переработка и консервирование фруктов и овощей;

производство растительных и животных масел и жиров;

переработка молока и производство сыра;

производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;

производство готовых кормов для животных;

производство хлеба;

производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

производство продуктов крахмалопаточной промышленности;

переработка шкур и шерсти сельскохозяйственных животных;

очистка хлопка от семян;

переработка рыбы живой;

3) сельскохозяйственные кооперативы по оборотам по:

реализации сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства, а также произведенной членами такого кооператива;

реализации продукции, полученной в результате переработки сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства, приобретенной у отечественного производителя такой продукции и (или) произведенной членами такого кооператива;

выполнению работ, оказанию услуг по перечню, определенному уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом, членам такого кооператива в целях осуществления ими оборотов, указанных в настоящем подпункте.

Положения настоящего пункта не распространяются на обороты по реализации подакцизных товаров и продуктов их переработки.

Определение видов деятельности в целях применения настоящего пункта осуществляется в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области технического регулирования.

Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе применять положения настоящей статьи при условии ведения раздельного учета:

оборотов по реализации по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности;

подлежащих получению (полученных) товаров, работ, услуг, которые используются или будут использоваться в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности.

Сумма налога на добавленную стоимость по полученным товарам, работам, услугам, используемым одновременно в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности, распределяется на суммы налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет и не разрешенного к отнесению в зачет, определяемые по следующим формулам:

НДСрз 1 = НДСзач × О обл / О общ;

НДСрз 2 = НДСзач - НДСрз 1,

где:

НДСрз 1 - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи. Данная сумма может иметь отрицательное значение;

НДСзач - сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, с учетом корректировки по товарам, работам, услугам, используемым одновременно в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение;

О обл - сумма облагаемого оборота за налоговый период, по которому осуществляется ведение раздельного учета в соответствии с настоящей статьей;

О общ - общая сумма оборота, определяемая как сумма оборотов по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности;

НДСрз 2 - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, по иной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение.

При наличии необлагаемых оборотов сумма разрешенного к отнесению в зачет налога на добавленную стоимость по иной деятельности определяется с учетом статей 408 и 409 Налогового кодекса.

По иному обороту такой плательщик налога на добавленную стоимость вправе определять сумму налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, пропорциональным методом в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса.

Не вправе применять положения настоящей статьи налогоплательщики, указанные в подпунктах 1) и 3) части первой пункта 1 настоящей статьи, если юридическое лицо является иностранцем, юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.

Расчет дополнительной суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится по следующей формуле:

НДСдз = (НДСобл - НДСрз - НДСпр) × 70%,

где:

НДСдз - дополнительная сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет;

НДСобл - сумма налога на добавленную стоимость, начисленного с облагаемого оборота по реализации по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи;

НДСрз - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, определенная в соответствии со статьями 408, 409 и 410 Налогового кодекса. Такая сумма определяется по подлежащим получению (полученным) товарам, работам, услугам, которые используются или будут использоваться в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи;

НДСпр - сумма превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившегося на начало отчетного налогового периода нарастающим итогом, по деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.

Полученное нулевое или отрицательное значение не учитывается при исчислении налога на добавленную стоимость за налоговый период.

К сведению сообщаем, что изменения в пункте 8 статьи 194 Налогового кодекса предоставление налоговой отчетности при ведении раздельного учета: не представляется декларация по налогу на добавленную стоимость в случае представления отдельно декларации по налогу на добавленную стоимость по деятельности, предусмотренной статьей 411 Налогового кодекса или по иной деятельности.