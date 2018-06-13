О переходе на применение онлайн ККМ на рынках

Роль торговых рынков в пополнении местного бюджета в густонаселенных пунктах республики не маловажна, так как именно торговые рынки обеспечивают непрерывный поток оборота денежных средств, осуществление расчета за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег, отмечает Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области.

В органах государственных доходов по ЮКО зарегистрировано 141 торговых рынков и торговых рядов, из них действующих 135, по области работающих ежедневно торговых рынков всего 98, всего торгующих индивидуальных предпринимателей около 27 тысяч.

Кроме того, по области 37 торговых рынков работают эпизодически (однодневные). Из них: 22 скотных рынка, 4 авторынка и 11 овощных рынков и торговых рядов, где среднее количество торгующих по эпизодическому характеру составляет около 10 000 физических лиц.

Из 141 рынков: 23 закрытого типа, 82 открытого типа и 36 смешенного типа.

Работа по администрированию рынков находится на постоянном контроле Департамента государственных доходов при активном участии и поддержке Акимата области.

В результате проводимой совместной работы по администрированию, поступления в бюджет из года в год увеличиваются, если в 2017 году прирост поступлений составил 7,8%, то в 1 квартале т. г. поступило уже 26,5% прошлогоднего объема поступлений.

Как всем известно, 42 шагом в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ является внедрение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов. В век развития технологий и вхождения в эпоху цифровизации для декларирования всех доходов и расходов, контроль за каждым доходным и расходным материалом будет актуален, и применение онлайн-ККМ на территории рынков будет являться одним из рычагов контроля.

В соответствии с налоговым законодательством с 1 января 2019 года лица, осуществляющие деятельность рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса, через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков будут обязаны применять онлайн-ККМ, где, информация о денежных расчетах с фискальным признаком, фиксируется в фискальной памяти контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти либо накопителе фискальных данных контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных и передается в налоговые органы.