Жители дачного общества в Уральске подозревают в хищениях бывшего председателя

На сегодня, говорят жители, общий долг поселка за свет — около 6 миллионов тенге.

Председателя садового общества «Локомотив», которого недавно сняли с должности, жители дач подозревают в миллионных хищениях. Дело передано в полицию, передает zakon.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

Жители дачного поселка «Локомотив» возмущены регулярными отключениями электричества. В этот раз электричество отключили на 5 суток.

«Такие отключения у нас бывают по 5 раз в месяц. Дело запутанное, странное: мы сдаем деньги, оплачиваем за свет, но долг садового общества перед РЭК не уменьшается», — возмущается местный житель Дмитрий Протасов.

На сегодня, говорят жители, общий долг поселка за свет — около 6 миллионов тенге. И эта сумма не уменьшается уже давно.

«Сегодня мы выплатили 1,5 миллиона текущего долга, свет на сегодня дали. Но есть еще накопленные долги — пять с лишним миллионов, плюс текущие долги за два летних месяца. Ежемесячно за свет мы платим около 1,5 миллионов тенге», — рассказала новый председатель «Локомотива» Татьяна Культюшнова.

Сейчас дело о хищениях, в которых дачники подозревают бывшего председателя, передано в полицию.

«Сейчас в полиции проводят экспертизу. По ее итогам будет понятно, по какой статье будет заведено дело», — рассказала юрист дачников Алия Кинеева.

Огромный долг, считают дачники, придется выплачивать им самим. Иначе они рискуют снова остаться без электричества.

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