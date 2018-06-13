В Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя

На кадрах видно, как на земле лежит необычная на вид рыба средних размеров.

В Китае рыбак выловил рыбу-мутанта c необычной головой, пишет НТВ.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в городе Гуйян. На кадрах видно, как на земле лежит необычная на вид рыба средних размеров.

Некоторые пользователи Сети заметили, что, судя по окраске, рыбу можно отнести к семейству карповых, однако ее голова не подходит ни под одно описание. При этом в комментариях указали на то, что существо отчасти напоминает голубя или дельфина.

Отмечается, что рыбу выловили еще 8 июня.

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