В Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя
На кадрах видно, как на земле лежит необычная на вид рыба средних размеров.
Фото : скриншот13 июня 2018, 06:07
В Китае рыбак выловил рыбу-мутанта c необычной головой, пишет НТВ.
Как передает РИА Новости, инцидент произошел в городе Гуйян. На кадрах видно, как на земле лежит необычная на вид рыба средних размеров.
Некоторые пользователи Сети заметили, что, судя по окраске, рыбу можно отнести к семейству карповых, однако ее голова не подходит ни под одно описание. При этом в комментариях указали на то, что существо отчасти напоминает голубя или дельфина.
Отмечается, что рыбу выловили еще 8 июня.
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