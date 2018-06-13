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В Сети обсуждают «отвалившуюся» бровь премьера Канады Трюдо

Пользователи моментально начали издеваться над канадским премьер-министром.

Фото : twitter.com/Crown_Financial13 июня 2018, 06:35

Пользователи сети обратили внимание на «сползающие» брови премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они провели настоящее расследование в Twitter.

Юзеры заметили, что во время пресс-конференции Трюдо в ходе саммита G7 в Квебеке у политика слегка отклеилась левая бровь. «Кто сегодня не носит поддельные брови?» — усмехнулся мужчина под ником Doranimated.

Остальные пользователи моментально начали издеваться над канадским премьер-министром, публикуя в соцсетях огромное количество шуток по поводу съехавшей брови.


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