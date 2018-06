В Сети обсуждают «отвалившуюся» бровь премьера Канады Трюдо

Пользователи сети обратили внимание на «сползающие» брови премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они провели настоящее расследование в Twitter.

Justin Trudeau’s left eyebrow detached after meeting Trump — so what? These days, who doesn’t wear fake eyebrows? pic.twitter.com/EZTeYllCrH

Юзеры заметили, что во время пресс-конференции Трюдо в ходе саммита G7 в Квебеке у политика слегка отклеилась левая бровь. «Кто сегодня не носит поддельные брови?» — усмехнулся мужчина под ником Doranimated.

Остальные пользователи моментально начали издеваться над канадским премьер-министром, публикуя в соцсетях огромное количество шуток по поводу съехавшей брови.

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ