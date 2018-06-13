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В Актау мужчина разбился, спрыгнув с многотоэтажки

Полиция ведет досудебное расследование.

Фото : inaktau.kz13 июня 2018, 07:27

По информации очевидцев, страшный инцидент произошел 12 июня, в многоэтажном доме 28 микрорайона Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Свидетели происшествия рассказали, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

Полиция ведет досудебное расследование.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области официальных комментариев пока не дали.


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