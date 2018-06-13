В Актау мужчина разбился, спрыгнув с многотоэтажки
Полиция ведет досудебное расследование.
Фото : inaktau.kz13 июня 2018, 07:27
По информации очевидцев, страшный инцидент произошел 12 июня, в многоэтажном доме 28 микрорайона Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на inaktau.kz.
Свидетели происшествия рассказали, что мужчина скончался на месте от полученных травм.
Полиция ведет досудебное расследование.
В пресс-службе ДВД Мангистауской области официальных комментариев пока не дали.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923116-8db537ced0ace6dc13f5b38d3e51f7ff
Сейчас читают
Читайте также