В Актау мужчина разбился, спрыгнув с многотоэтажки

Полиция ведет досудебное расследование.

По информации очевидцев, страшный инцидент произошел 12 июня, в многоэтажном доме 28 микрорайона Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Свидетели происшествия рассказали, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

Полиция ведет досудебное расследование.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области официальных комментариев пока не дали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!