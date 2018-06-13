Глава МВФ рассказала об угрозах для мировой экономики

Источником таких угроз Лагард считает президента США Дональда Трампа и его торговую политику.

Риск подрыва доверия, вызванный "попытками поставить под сомнение методы ведения торговли и работы международных организаций", является главной угрозой для мировой экономики. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард после саммита "Большой семёрки" в Канаде, пишет Лайф.

— Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день ото дня, — приводит слова Лагард Bloomberg.

Несмотря на критику торговой политики президента США Дональда Трампа, глава МВФ не стала в своей речи прямо упоминать американскую администрацию, которая установила ряд импортных пошлин на металлы.

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