В Шымкенте жители многоэтажки не хотят жить рядом с кафе, оружейным магазином и баней

Люди опасаются, что в случае пожара, туда не сможет проехать спецтехника.

В Шымкенте жители многоэтажки выступают против соседства с кафе, оружейным магазином и баней, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Люди жалуются, что увеселительное заведение и стрелковый тир нарушают покой громкой музыкой, густым дымом от шашлычных и звуками выстрелов. А баня, построенная в нескольких метрах от дома вовсе перекрывает подъезд с другой стороны двора. Жильцы утверждают, что объекты возведены незаконно. Так ли это, выяснял Бахрамбек Талибжанов.

Жители пятиэтажки по улице Жибек жолы жалуются, что устали соседствовать с кафе и оружейным магазином. Здания этих двух объектов, расположены впритык к боковой части дома и уже несколько лет нарушают покой жильцов. Люди сетуют, что не могут нормально выспаться из-за громкой музыки и криков нетрезвых посетителей кафе. Жильцов также тревожат бесконечные выстрелы. Звуки доносятся из тира.

- Обычно в обед приходят патрули милиция на стрельбище. Это очень сильно слышно. Дети вздрагивают. Обеденный сон у детей как раз. Дети плачут, не могут спать нормально, - сетует жительница дома Елена Гамзикова.

Жители рассказывают, три года назад владелец этих зданий построил баню, присоединив ее к кафе и оружейному магазину. Задняя часть двора с тех пор частично перекрыта. Люди опасаются, что в случае пожара, сюда не сможет проехать спецтехника.

- Баня, кафе и оружейный магазин сданы в аренду. Мы обязательно поговорим с арендаторами и сделаем им замечание. Я заверяю, что такое больше не повторится. До этого жители сами к нам не обращались с жалобами. Но мы все эти вопросы решим, - заявил офис-менеджер ТОО «BROWNING» Артык Зулпыхаров.

Как выяснилось не обращались жители и в отдел архитектуры и градостроительства. Специалисты ведомства пояснили, что по правилам расстояние от многоэтажки до другого объекта должно быть в пределах 20 метров.

-В соответствии нормативов в зависимости от этажности жилого дома идет ограничение между зданиями. То есть, если жилой дом превышает 3,4, 5 этажей по высоте, то норма изоляции в пределах до 20 метров должно располагаться здание - близлежащее здание, - прокомментировал зам. руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Шымкент Женис Байымбетов.

Соблюдались ли установленные нормы при строительстве коммерческих объектов вблизи многоэтажки по улице Жибек жолы, чиновники точно сказать не могут. Говорят, вопрос требует детального рассмотрения: необходимо поднять документы, изучить расположение зданий и создать спецкомиссию. Но для этого жителям дома, прежде всего, необходимо написать коллективное обращение в отдел архитектуры и градостроительства.







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