Промоутер «Канело» поставил Головкину ультиматум

Президент промоутерской компании Golden Boy PromotionsЭрик Гомес прокомментировал финальное предложение, которое они предлагают принять Геннадию Головкину, чтобы его второй бой с Саулем Альваресом 15 сентября в Лас-Вегасесостоялся, сообщает Sports.kz.

Речь идет о новом формате разделения доходов. Команда «Канело» готова еще немного уступить Головкину: казахстанец получит 42,5%, в то время, как Альварес по-прежнему будет «А-стороной» с 57,5%.

— Это окончательно. Мы прошли через всё: через обручи, обезьяньи полосы препятствий, ползанье. Больше никаких игр! До полудня у него есть время, чтобы принять предложение. Если уйдет — удачи ему, — заявил Гомес.

Ранее Golden Boy забронировал T-Mobile Arena на 15 сентября. Однако, в случае отказа Головкина, они предложат сделку Дэниэлу Джейкобсу (34-2, 29 КО).





