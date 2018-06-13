Пьяный прапорщик избил 24 солдата МЧС
У 9 военнослужащих разбиты подбородки.
Фото : Кабар13 июня 2018, 08:45
Пьяный прапорщик избил 24 солдата МЧС в г.Таш-Кумыр в Кыргызстане, пишет Кабар.
По данным Национального центра по предупреждению пыток, поступила информация о том, что в воинской части Министерства чрезвычайной ситуации избили 24 солдата.
«После того, как к нам поступила такая информация, мы направили туда своего представителя для разбирательства. В ходе расследования со слов солдат стало известно, что 10 июня, в 5 утра к ним в часть зашел прапорщик в нетрезвом состоянии и начал издеваться над солдатами – заставлял их отжиматься, избивал в лежачем положении, наносил удары сверху», - рассказал директор центра Нурдин Сулайманов.
Также он добавил, что у 9 военнослужащих разбиты подбородки.
«Некоторым из них пришлось накладывать швы», - прокомментировал директор центра.
Как рассказал агентству «Кабар» заместитель министра ЧС Калысбек Ахматов, в настоящий момент прапорщик Ж.улуу М. взят под стражу на 48 часов.
«Завтра продолжится служебное разбирательство», - сказал он.
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