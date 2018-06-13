У 9 военнослужащих разбиты подбородки.

Пьяный прапорщик избил 24 солдата МЧС в г.Таш-Кумыр в Кыргызстане, пишет Кабар.

По данным Национального центра по предупреждению пыток, поступила информация о том, что в воинской части Министерства чрезвычайной ситуации избили 24 солдата.

«После того, как к нам поступила такая информация, мы направили туда своего представителя для разбирательства. В ходе расследования со слов солдат стало известно, что 10 июня, в 5 утра к ним в часть зашел прапорщик в нетрезвом состоянии и начал издеваться над солдатами – заставлял их отжиматься, избивал в лежачем положении, наносил удары сверху», - рассказал директор центра Нурдин Сулайманов.

Также он добавил, что у 9 военнослужащих разбиты подбородки.

«Некоторым из них пришлось накладывать швы», - прокомментировал директор центра.

Как рассказал агентству «Кабар» заместитель министра ЧС Калысбек Ахматов, в настоящий момент прапорщик Ж.улуу М. взят под стражу на 48 часов.

«Завтра продолжится служебное разбирательство», - сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!