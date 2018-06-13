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Ким Чен Ын показался Трампу "забавным и прекрасным парнем"

В то же время Трамп отметил, что не отказывается от своих прежних жестких высказываний в адрес Ким Чен Ына.

Фото : © AFP 2018 / Saul Loeb13 июня 2018, 08:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре, передает РИА Новости.

"Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том, что надо денуклеаризовать страну, и он это понял, он с этим не спорил", — сказал Трамп в интервью Fox News.

"Он сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада", — добавил президент США, говоря о Ким Чен Ыне.

В то же время Трамп отметил, что не отказывается от своих прежних жестких высказываний в адрес Ким Чен Ына, поскольку без них, по его словам, не было бы последующих переговоров с КНДР.

"Думаю, без этой риторики мы бы здесь не оказались. Я с большой неохотой это делал… но выбора не было", — заявил глава Белого дома.

Ранее, комментируя саммит в Сингапуре в Twitter, президент США поблагодарил лидера КНДР за "отважный шаг навстречу новому и светлому будущему для его народа" и выразил уверенность, что возможности КНДР в случае отказа от ядерного оружия будут беспредельны.

По его словам, "беспрецедентная встреча" доказывает, что "настоящие перемены возможны".


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