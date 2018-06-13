Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду» (первое чтение), «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО», «О стандартизации» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» (второе чтение).

Также депутаты подготовят заключения заключения по проектам Законов РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы»,«О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов», «О ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и Протокола, изменяющего Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов», «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан», «О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар».

Ссылка для просмотра на мобильных устройствах (Ipad, Android)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!