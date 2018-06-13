Рамзан Кадыров ответил на песню Слепакова о российском футболе

У Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа — Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал творчество Семена Слепакова. В своем Telegram-канале он назвал российского комика братом и пригласил его в Грозный записать новую песню, пишет Lenta.ru.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал Кадыров.

Далее он разместил стихотворение, в котором встал на защиту российского футбола.

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан

...

И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе», — пишет глава Чечни.

«Только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», — резюмировал Кадыров.

12 июня министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову «было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл».

11 июня Семен Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров.

«Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, вот я на стол кладу пистолет», — говорит герой песни. После проигрыша команде Арабских Эмиратов Кадыров заявляет, что сдается первый раз в жизни, боится за нашу команду, просит его не утешать и намекает на то, что игроки должны застрелиться, если у них «все-таки есть совесть».