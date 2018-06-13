Сменился аким Махамбетского района Атырауской области

Аким области поблагодарил Рыскалиева за проделанную работу и пожелал удачи на новом рабочем месте. Глава региона представил депутатам кандидатуру нового акима района, согласованную с Администрацией Президента РК - Жардемгали Ахметова. Депутаты поддержали кандидатуру Ж. Ахметова. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Жардемгали Ахметов в 1984 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Имеет большой трудовой стаж работы на государственной службе. В 1976-1978 годах проходил срочную службу в армии.

С 1984 по 2012 годы занимал различные должности на государственной службе в Жылыойском районе, начиная от рядового экономиста, заканчивая заместителем акима Жылыойского района. В 2012 году был назначен на должность акима Исатайского района. В мае 2013 года возглавил управление экономики и бюджетного планирования Атырауской области. С августа 2013 года по сегодняшний день работал в должности заместителя акима Жылыойского района.