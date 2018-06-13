Президент освободил от должности члена Счетного комитета

Указом Главы государства Акпомбаев Иманжусуп Латкенович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акпомбаев родился 1 июня 1963 года в селе Урлютюб Павлодарской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Павлодарский учетно-экономический техникум (1981), Ярославское высшее военное финансовое училище имени А.В. Хрулева (1987), Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2001), бухгалтер, экономист-финансист, экономист.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономическая эффективность финансирования военной сферы в Республики Казахстан: теория, практика и приоритеты развития» (2007).

Трудовой стаж: бухгалтер совхоза (1981-1987); старший кассир учреждения Госбанка танковой армии, старший, главный бухгалтер учреждения Госбанка мотострелковой дивизии ГСВГ-ЗГВ (1987-1992); заместитель главного бухгалтера - начальник операционной группы полевого учреждения Центробанка Российской Федерации (1992-1993); помощник начальника отделения Ильичевского РВК (1993); начальник отделения финансового и пенсионного обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата (1993-1998); заместитель начальника, начальник управления организационно-планового, денежного довольствия, бухучета и отчетности, заместитель начальника департамента экономики и финансов Минобороны Республики Казахстан (1998-2000); начальник департамента экономики и финансов (2000-2009); начальник департамента финансового обеспечения Минобороны Республики Казахстан (2009-2013); заместитель Министра обороны Республики Казахстан (01.2013-04.2014).

Полковник, 11 медалей, орден «Айбын» 2-й степени (2007).