Парламентарии озаботились состоянием государственного земельного кадастра

В Сенате состоялась встреча с руководством министерства информации и коммуникаций и министерства сельского хозяйства по вопросам ведения государственного земельного кадастра и состояния государственного контроля за использованием и охраной земель, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Мероприятие открыл председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Женис Нургалиев. Он отметил, что учет земель в составе государственного земельного кадастра, а также государственный контроль за использованием и охраной земель являются основными регулирующими функциями государства при управлении земельными ресурсами. Но при этом состояние государственного земельного кадастра вызывает некоторые нарекания.

По словам Ж. Нургалиева, достоверность его сведений далека от идеала, что подтверждается множеством судебных разбирательств и жалоб владельцев земельных участков в различные государственные органы. Речь идет о накладках земельных участков, наличии двух или более правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на один и тот же участок и т.д.

Спикер напомнил, что в ходе недавнего выездного заседания в Жамбылской области члены сенатского Комитета столкнулись с недостоверными сведениями о наличии и использовании орошаемых земель, как в целом по республике, так и по данному региону.

«Несоответствие кадастровых данных фактическому состоянию и положению земель способно в значительной мере подорвать репутацию земельного кадастра, поэтому содержащаяся в кадастре информация нуждается в периодическом уточнении и обновлении», - сказал парламентарий, отметив необходимость наладить качественный учет сельскохозяйственных угодий.

Ж. Нургалиев указал на организационные проблемы в данной сфере. Он отметил, что в соответствии с земельным законодательством на комитет по земельным ресурсам министерства сельского хозяйства возложена организация ведения государственного земельного кадастра и составление баланса земель Республики Казахстан. В то же время деятельность по ведению государственного земельного кадастра и мониторинга земель отнесена к государственной монополии, и ее осуществляет госкорпорация «Правительство для граждан» министерства информации и коммуникации.

По мнению депутата, такая двойственность негативно влияет на развитие автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.

Также с докладами выступили вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, вице-министра информации и коммуникаций Дарын Туяков, председателя комитета по управлению земельными ресурсами Ермек Карентаев, заместителя председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Галым Каркинбаев. В обсуждении приняли участие депутаты Сената.

По итогам встречи будут выработаны рекомендации, которые будут направлены в заинтересованные государственные органы.