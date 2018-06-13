Бизнес-центр «ASTANA TOWER» проверили на пожарную безопасность

Противопожарные учения с полной эвакуацией людей прошли в одном из крупнейших БЦ Астаны.

Сегодня в здании БЦ «ASTANA TOWER» совместно с Управлением по ЧС района «Сарыарка» проведены масштабные противопожарные учения с имитацией возгорания и реальной эвакуацией людей, сообщает Zakon.kz.

Учения проходили при активном участии сотрудников бизнес-центра и арендаторов. До прибытия пожарных подразделений, представители объекта в считанные минуты эвакуировали более 600 человек, что является отличным показателем.

В здании БЦ «ASTANA TOWER» обустроены 29 эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками и замками «антипаника». В случае возникновения пожара происходит автоматическое открытие всех дверей комплекса.

«Создание комфортных условий для арендаторов – один из приоритетов в нашей работе по управлению зданием. Однако не менее важным мы считаем соблюдение требований к системам пожарной безопасности. Помимо обязательных регулярных проверок органов ДЧС мы ежегодно проводим пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей. Все оборудование, связанное с безопасностью здания БЦ, проходит плановые проверки», – отметила Генеральный Директор ТОО «Астана Тауэр Ишлетме» Жанар Есенеева.

Также постоянно ведется мониторинг противопожарных водоисточников, подъездных путей к ним и пирсов для установки пожарных автомобилей, мотопомп, первичных средств пожаротушения. Ежедневно здание БЦ «ASTANA TOWER» обслуживает команда высоко квалифицированных специалистов из числа технических служб.

«Учения продемонстрировали полную готовность сотрудников управляющей компании к возникновению внештатной ситуации. Сотрудники арендаторов БЦ «ASTANA TOWER», и гости торгового центра показали хороший уровень подготовки и организованности при эвакуации», – прокомментировала итоги учений Ж. Есенеева.

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