Товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом вырос на 6 млрд долларов

Казахстан продолжает курс на развитие многогранных отношений с Европейским Союзом. Об этом сообщил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации Казахстана (ЕвроБАК), объединяющей в своем составе более 140 всемирно известных международных и европейских компаний, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во встрече приняли участие президент ЕвроБАК Аудрис Барцявичус, и.о. исполнительного директора ЕвроБАК Анна Тер-Погосян, члены правления ЕвроБАК Ерлан Досымбеков, Гордон Хаскинс, руководители бизнес-ассоциаций и компаний, работающих в Казахстане, в том числе «Deloitte», «Ernst and Young», «Siemens», «KPMG», «Nestle Food» и другие, а также представители дипломатического корпуса.

В своем обращении К. Абдрахманов отметил, что Глава государства в Послании народу Казахстана в этом году поставил ряд ключевых задач. Это индустриализация, дальнейшая разработка ресурсного потенциала, развитие «умного» агропромышленного комплекса и смарт-городов, повышение эффективности транзитно-транспортного потенциала, внедрение современных технологий в строительстве, «перезагрузка» финансового сектора, активизация внутреннего и въездного туризма. Имеется значительный потенциал развития сотрудничества по всем этим направлениям.

В контексте возрастающей значимости экономической дипломатии Министерство координирует работу всех госорганов и организаций на внешнем уровне. Для этого задействован весь потенциал внешнеполитического ведомства, включая загранучреждения, выполняющие важную роль «первого контактного лица» и «связующего звена» с иностранным бизнес-сообществом.

Национальной инвестиционной стратегией Казахстана определены приоритетные отрасли для привлечения инвестиций: пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (металлургия, химия и нефтехимия), машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, туризм и финансы.

В целях защиты прав инвесторов в стране создана многоуровневая система по развитию прямого диалога государства с инвесторами, включающая Совет иностранных инвесторов при Президенте, Совет по улучшению инвестиционного климата при Премьер-Министре, институт Инвестиционного омбудсмена, возглавляемого Министром по инвестициям и развитию.

Казахстан является членом Комитета по инвестициям ОЭСР в качестве «ассоциированного участника» и присоединился к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям. Стандарты ОЭСР являются целевыми индикаторами для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира.

Отмечено, что сегодня действует солидная институциональная сеть, призванная содействовать укреплению и расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества на государственном уровне между странами ЕС и Казахстаном.

Министр призвал европейские компании к активной работе с новыми национальными компаниями «Kazakh Invest», «Kazakh Export», «Kazakh Tourism», наделенными широким кругом полномочий по работе с иностранными партнерами.

Как подчеркнул К. Абдрахманов, Европейский Союз является крупнейшим инвестором в Казахстане. 49% от общего объема инвестиций в РК приходится на страны ЕС. В 2017 году доля ЕС от общего товарооборота Казахстана составила 38,7%. Позитивным сигналом является увеличение товарооборота за прошлый год практически на 6 млрд долл. США. В Казахстане действует порядка 5 тыс. европейских совместных предприятий.

21 декабря 2015 года подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом (СРПС), которое открывает новые перспективы взаимодействия, охватывая 29 сфер сотрудничества. В рамках Соглашения функционируют Совет сотрудничества на уровне министров иностранных дел, Комитет сотрудничества торговой конфигурации на уровне старших должностных лиц, а также Подкомитет по энергетике, транспорту, охране окружающей среды и изменению климата и Подкомитет по таможенным вопросам. Кроме того, на двустороннем уровне работает 39 структур, включая 22 межправительственные комиссии, 4 подкомиссии и 13 рабочих групп с европейскими странами по ряду отраслевых направлений.

Министр подчеркнул, что для успешного продвижения экспорта казахстанской продукции на зарубежные рынки, в том числе, в государства ЕС наша страна проводит планомерную и последовательную работу по созданию международно-признанной инфраструктуры качества, т.е. мер по обеспечению соответствия национальной продукции высоким международным стандартами стран ОЭСР и ЕС. К.Абдрахманов обратился к европейскому бизнесу с призывом о содействии в работе по включению Казахстана в список стран, соответствующих требованиям по экспорту в Евросоюз.

Визовая политика является одним из важнейших факторов для эффективного инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Отдельные усилия казахстанской дипломатии направлены на упрощение визового режима зарубежных стран для граждан РК. В связи с этим, Кайрат Абдрахманов, выступая перед собравшимися, выразил надежду, что начатые с ЕС переговоры по этим вопросам принесут ощутимые результаты.

При этом К. Абдрахманов отметил, что Евразийский экономический союз, как и Европейский союз, не ограничивает своих участников в ведении самостоятельной торгово-экономической политики. «Ярким подтверждением тому является подписание СРПС, которое рассматриваем в качестве современного фундамента для защиты и продвижения экономических интересов Казахстана в Европе и наоборот», - сказал глава МИД.

Казахстанский дипломат подчеркнул, что стремление развивать экономическое сотрудничество между ЕАЭС и ЕС является экономически обоснованным и прагматичным. Такое сотрудничество выгодно для всех и направлено на повышение благосостояния народов всего Евразийского континента.

«Налаживание сотрудничества именно сейчас является особенно актуальным, в свете сложностей, которые испытывает мировая экономика. И, что не менее важно, наше сотрудничество может стать определяющим фактором ослабления политической напряженности и «локомотивом» экономического развития континента», - отметил министр.

Активное взаимодействие двух интеграционных объединений с мощным экономическим потенциалом позволит укрепить конкурентоспособность экономик государств ЕАЭС и ЕС в глобальном масштабе, окажет положительное воздействие на развитие взаимной торговли, облегчит условия внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, позволит создать устойчивый диалоговый механизм для урегулирования возникающих спорных вопросов.

В своем выступлении глава МИД обратил внимание на появление перспектив сотрудничества в интеграционных процессах Казахстана в ЕАЭС. Экономики государств, входящих в Евросоюз, во многом дополняют ЕАЭС, это создает реальные перспективы регионального партнерства в рамках идеи Главы государства по созданию единого экономического пространства «Большой Евразии», предусматривающей установление диалога и укрепление взаимодействия между такими интеграционными проектами и инициативами как ЕАЭС, ЕС, Инициатива Пояса и Пути. Эти инициативы соответствуют стремлению Казахстана позиционировать Центральную Азию в качестве стратегического моста между крупнейшими рынками в Европе и Азии с населением 4,4 млрд. человек.

В этой связи было подчеркнуто, что Казахстаном ведется активная работа по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. За последнее десятилетие Казахстан инвестировал около 30 млрд. долл. США в транспортную инфраструктуру, а к 2020 году планируется инвестировать дополнительно 8,4 млрд. долл. США.

На вопрос европейских бизнесменов о санкционном противостоянии России и Запада, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оно сдерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества между всеми сторонами, из-за чего страдает, в первую очередь, бизнес и простые люди. Снижение темпов экономики ближайшего торгового партнера - России, и ограничения для западного бизнеса оказывают влияние на экономику Казахстана. В этой связи, Казахстан последовательно выступает за совместную работу по преодолению «языка санкций».

В заключение министр призвал Ассоциацию к активному участию в серии международных мероприятий «Astana Finance Days», запланированных на 3-5 июля 2018 г. в рамках празднования 20-летия Астаны, центральным событием которого станет официальное открытие Международного финансового центра «Астана». По мнению главы внешнеполитического ведомства, запуск МФЦА, Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, а также международного технопарка IT-стартапов на базе «ЭКСПО» предоставляет хорошую возможность для имплементации совместных инициатив в приоритетных сферах.